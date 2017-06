MENIMBA ilmu di negeri orang tak bisa dipungkiri pasti menimbulkan rasa kangen dengan Tanah Air atau yang terkenal dengan istilah homesick. Rindu dengan suasana berkumpul bersama keluarga besar hingga kuliner khas Indonesia.

Hal itu tampaknya semakin akan terasa ketika tengah menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salah satu putra Indonesia yang tengah menempuh pendidikan pascasarjananya di Australian National University (ANU), Abiyoga Hamim Syahputra, memiliki cara sendiri untuk menangkis rasa rindunya dengan Tanah Air.

Pria yang akrab disapa Yoga itu mengklaim hal yang terpenting menjalani ibadah shaum di negeri orang adalah dengan berbaur. “Solusinya, do not be a lone wolf, apalagi jika kamu baru tiba di Canberra pada Ramadan ini dan belum memiliki teman untuk sahur dan buka bareng,” ujar bungsu dari tiga bersaudara itu

“PPIA (Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia) dan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) adalah tempat pertama untuk menjalin silaturahmi dengan sesama orang Indonesia, dan mendapatkan sedikit ‘feel’ keindonesiaan pada bulan Ramadan,” tambahnya

Membahas homesick maka tidak bisa dilepas bila tak membahas makanannya yang khas. Yoga memiliki cara jitu untuk membantu menghilangkan rasa rindu terhadap kuliner Indonesia.

“Jadi untuk kuliner kita biasanya ‘masak sendiri’ hidangan Ramadan ala Indonesia seperti kolak, sop buah, dan rendang. Hikmah yang didapat ya akhirnya jadi pintar masak masakan Indonesia,” jelas alumnus Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran itu.

Walau Yoga tidak mudik untuk menjalani Idul Fitri di Indonesia, ia sudah memiliki rencana bagaimana menjalani lebaran tahun ini. “Pagi Salat Id bersama di KBRI lalu kemudian menikmati hidangan opor ayam, rendang, dan ketupat/lontong yang dimasak sendiri, bersama teman-teman perantau yang juga enggak mudik,” kata pria yang lahir di Cilacap tersebut.