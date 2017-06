EDINBURGH – Terdapat pemandangan unik di sejumlah TPS pemilu parlemen yang tersebar di Britania Raya. Pasalnya, para pemilih menyempatkan diri untuk membawa anjing mereka ke TPS dan mengabadikannya ketika menunggu sang pemilik nyoblos.

Tren ini ramai di Twitter dengan hashtag #DogsAtPollingStation pada Kamis 8 Juni 2017 ketika warga Britania Raya menentukan pilihan mereka yang akan menjadi perwakilan para voter di Parlemen Inggris.

Bahkan pimpinan partai Konservatif di Skotlandia juga mengikuti tren viral ini. Ia terlihat membawa anjingnya yang berjenis springer spaniel menuju TPS di Kota Edinburgh.

Team Davidson voting in Edinburgh this morning. Wilson's #dogsatpollingstations debut... pic.twitter.com/QdM4cAmMMj — Ruth Davidson (@RuthDavidsonMSP) June 8, 2017

Karena khawatir para pemilik hewan akan membawa beragam jenis peliharaannya, organisasi amal hewan, Blue Cross, mengeluarkan panduan khusus. Sebagaimana dikutip dari Independent, Kamis (8/6/2017) Blue Cross menyebut, anjing boleh masuk ke TPS dengan syarat hanya untuk menemani dan tidak boleh berkeliaran serta mengganggu jalannya pencoblosan.

“Kuda dan poni harus diikat di luar TPS. Tidak ada panduan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan mengenai hewan lain, jadi sebaiknya tanyakan kepada petugas yang bertanggung jawab jika Anda ingin membawa kucing atau hewan peliharaan lainnya,” tulis panduan dari Blue Cross.

Independent mewartakan ada sekira 46,9 juta pemilih yang tercatat resmi untuk ikut memberikan suaranya. Para pemilih akan menentukan kandidat mereka yang nantinya akan duduk di 650 kursi Parlemen Inggris.

Rufus has exercised his democratic right #dogsatpollingstations pic.twitter.com/Imudaloe6O— Brighton Runner (@BrightonRunner1) June 8, 2017