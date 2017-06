JAKARTA - Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dibandingkan negara lain di dunia pada masa itu. Bahkan negara yang dikenal sebagai poros kekuatan dunia sekarang ini, seperti Rusia dan Amerika Serikat tak mampu menandingi kekuatan yang ditunjukkan Nazi pada masa jayanya, yakni sebelum perang dunia kedua dimulai.

Nazi atau Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman punya banyak ambisi. Selain berambisi mengembangkan senjata perang dan kendaraan tempur canggih, mereka suka unjuk kekuatan dengan mendirikan bangunan yang besar dan megah. Melansir The Vintage News, Jumat (9/6/2017), The Fuhrer menilai kemegahan bangunan mampu menunjukkan kepada dunia betapa sukses dan kuatnya Third Reich.

Dengan kata lain, bangunan-bangunan pada zaman Nazi lebih dimaksudkan sebagai propaganda. Jadi, mau itu sebuah pabrik perang, monumen, sekolah, kamp atau situs lainnya, semua pasti punya gaya arstitektur yang menakjubkan.

Namun begitu, selepas kalah perang, bagaimana kah nasib bangunan peninggalan Hitler cs? Salah satu warisan arsitektur termegah Nazi adalah Hotel Prora. Terletak di Pulau Rugen, Jerman, Laut Baltik, Prora mulai dibangun sekira 1936-1939. Tepat tiga tahun sebelum PD II meletus.

Sumber: Youtube/The Vintage News

Kala itu, Hitler menginginkan sebuah resor pantai yang menakjubkan, yang belum pernah dibuat sebelumnya. Selain menjadi hotel, kekasih Eva Braun itu mencita-citakan agar resor tersebut bisa menjadi bangunan serba guna. Misalnya, berubah menjadi rumah sakit militer jika terjadi perang.