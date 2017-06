JAKARTA - Menteri Luar (Menlu) Negeri, Retno Marsudi diagendakan mengunjungi Norwegia untuk berpartisipasi dalam Forum Oslo pada 11-13 Juni mendatang. Di sana, Menlu Retno juga akan menghadiri pertemuan ketiga komisi bilateral antara Indonesia dan Norwegia.

Berdasarkan keterangan dari Juru Bicara Kementetian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir kepada media di Jakarta, Jumat (9/6/2017), Menlu Retno akan terlebih dahulu melakukan pertemuan komisi bilateral sebelum memenuhi undangan Menlu Norwegia, Borge Brende berbicara dalam Forum Oslo.

Forum Oslo sendiri merupakan jaringan mediator perdamaian dunia yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Luar Negeri Norwegia dan Humanitarian Dialog Center (HDC). Tema pertemuan yang diangkat kali ini adalah "Peace Making In The New Era of Geopolitics".

Dari kiri ke kanan: Direktur Eropa II Kemlu RI Tyas Baskoro dan Jubir Kemlu Arrmanatha Nasir. (Foto: Rufki Ade Vinanda/Okezone)

Pertemuan internasional itu rencananya turut dihadiri oleh Menlu dari beberapa negara, Perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Akademisi dan LSM. Menlu Retno dalam kesempatan ini akan membagikan pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik di kawasan.

"Forum Oslo adalah pertemuan untuk saling berbagi pengalaman. Harapannya kami bisa bertukar pengalaman dengan stakeholder lain di dunia yang menangani masalah serupa, "ujar Direktur Eropa II, Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji.

Sementara itu pertemuan komisi bilateral tersebut diketahui merupakan pertemuan lanjutan antara Menlu kedua negara guna meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang dan membahas beberapa isu penting.

"Sebagai negara yang berhubungan baik dan sangat dekat tentunya ada beberapa isu penting seperti utamanya di bidang lingkungan hidup. Misalnya di dalam pengurangan emisi, ada bantuan Norwegia untuk Indonesia. Kemudian ada bidang kelautan dan perikanan. Norwegia sendiri adalah negara yang mendukung Indonesia menindak kejahatan internasional IUU (illegal, Unreported and Unregulated) Fishing," urainya.

Pria yang akrab disapa Witjaksono itu menambahkan, isu lain yang akan dibahas meliputi ekonomi, investasi dan isu regional. Tak hanya melakukan konsultasi bilateral, Menlu Retno juga akan menandatangani perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas.