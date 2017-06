WASHINGTON - Sebuah Jet Tempur Rusia mencegat kelompok kecil pesawat militer Amerika Serikat (AS) di atas Laut Baltik di tengah latihan militer tahunan. Pejabat militer AS mengatakan, pencegatan itu dilakukan sesuai prosedur dan aman.

Keterangan pejabat Pentagon yang dilansir Russia Today, Minggu (11/6/2017), jet Su-27 itu mencegat sebuah pesawat pengisi bahan bakar Boeing KC-135 Stratotanker yang ditemani dua pesawat pengebom B-1 dan satu unit B-52 yang mengikuti latihan tahunan BALTOPS (Operasi Baltik). Foto yang dirilis Departemen Pertahanan AS memperlihatkan jet tempur itu terbang berdampingan dengan pesawat-pesawat AS.

Another pic I took—A Russian Su-27 fighter merges to intercept 2 @usairforce B1 bombers over the Baltic Sea on June 9 pic.twitter.com/U9AdcvVwzG— Nolan Peterson (@nolanwpeterson) June 9, 2017