BRANCHBURG – Pasangan kekasih Tucker Gladhill dan Kristen Piatkowski mendapat kejutan dalam pesta pernikahan mereka di Branchburg, New Jersey, Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump secara tiba-tiba menghadiri pesta pernikahan yang dilangsungkan pada Sabtu 10 Juni 2017 malam waktu setempat.

Presiden ke-45 AS itu tiba di pesta pernikahan yang dilangsungkan di Trump National Golf Club tersebut sekira pukul 22.30 waktu setempat. Donald Trump diketahui menginap di lokasi tersebut sepanjang akhir pekan.

Seperti dimuat CNN, Senin (12/6/2017), awalnya para tamu tidak ada yang menyadari Presiden Donald Trump menyempatkan diri hadir dalam pesta tersebut. Mereka baru sadar ketika pasukan pengamanan presiden (Paspampres) datang ke ruangan pesta beberapa menit sebelumnya untuk mensterilkan lokasi.

Setibanya di ruangan pesta, Presiden Trump menanyakan nama kedua mempelai dan berfoto bersama. Seorang saksi mata menuturkan, sang presiden juga sempat menandatangani sejumlah topi bertuliskan “Make America Great Again”, slogan kampanye politikus Partai Republik itu.

Trump lalu membagi-bagikan sejumlah topi yang menjadi ciri khasnya sepanjang 2016 tersebut kepada para tamu. Beberapa di antara tamu sontak bersorak dan meneriakkan “USA USA USA”. Sang presiden diketahui mengadakan malam penggalangan dana pada Minggu 11 Juni 2017 malam waktu setempat sebelum kembali ke Ibu Kota Washington.