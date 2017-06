ATLANTA – Tidak setiap hari masyarakat sebuah negara dapat bertemu dengan mantan kepala negaranya. Kesempatan untuk bertemu mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Jimmy Carter di atas pesawat maskapai Delta Airlines di Bandara Hartsfield-Jackson, Atlanta, tentu tidak boleh dilewatkan.

Beberapa penumpang yang heboh melihat pria berusia 92 tahun itu, mendapat kesempatan langka menjabat tangan sang mantan presiden. Penumpang bernama James Parker Sheffield merekam momen tersebut dengan telefon selulernya.

Jimmy Carter terlihat menyunggingkan senyum lebar dan tertawa sembari menyalami satu per satu penumpang pesawat. Beberapa penumpang menyatakan perasaan cintanya kepada sang mantan presiden yang mendapat pengawalan selama berjalan di koridor kabin.

Jimmy Carter is on my plane to DC from ATL and just shook every hand of every passenger. #swoon #atl #delta pic.twitter.com/y6otolbhPj— JamesParkerSheffield (@JayShef) June 8, 2017