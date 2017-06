WASHINGTON – Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump dan putra semata wayangnya, Barron Trump resmi pindah ke Gedung Putih di Washington pada hari ini (Minggu 11 Juni 2017 waktu AS). Kepindahan tersebut terjadi lima bulan setelah pelantikan Presiden AS Donald Trump awal 2017.

Melania dan Barron adalah keluarga terakhir Trump yang pindah ke Istana Presiden. Sebelumnya mereka memutuskan tetap tinggal di apartemen Trump Tower di New York City demi menyelesaikan pendidikan Barron. Setelah ini, remaja berusia 11 tahun itu akan pindah ke sekolah episkopal St Andrew di Ibu Kota. Barron kini duduk di kelas 6 SD.

Direktur Komunikasi Melania Trump, Stephanie Grisham mengonfirmasi kehadiran keduanya di Washington. “Resmi! @Flotus @ Barron sudah pindah ke DC! Selamat datang di rumah,” ucapnya di Twitter.

Melansir Time, Senin (12/6/2017), ibu dan anak tersebut tiba di lapangan Gedung Putih dengan helikopter Marine One (sebutan untuk semua pesawat angkatan laut AS yang sedang ditumpangi Presiden AS). Donald Trump juga tampak turun dari helikopter tersebut menggandeng istrinya.

Dalam Twitter-nya, Melania pun menyampaikan antusiasmenya berkumpul kembali dengan keluarga besar. “Antusias mengukir kenangan yang akan kami tinggalkan di rumah baru kami,” cuitnya melalui akun @FLOTUS sekira tujuh jam lalu.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017