MOSKOW - Lebih dari 1.500 orang ditahan menyusul pecahnya demonstrasi anti-pemerintah di beberapa wilayah di Rusia. Sebagian besar penahanan tersebut terjadi di Moskow dan Kota Saint Petersburg. Namun, penangkapan juga dilaporkan terjadi di 200 kota lainnya di Rusia.

Sebagaimana diwartakan Intelli News, Selasa (13/6/2017), sebanyak 800 orang ditangkap di Moskow dan 900 orang ditahan di kampung halaman Presiden Putin yakni St Petersburg. Demonstrasi besar-besaran menentang Pemerintahan Presiden Vladimir Putin pecah di Rusia hari ini.

Unjuk rasa ini merupakan buntut dari seruan yang dikumandangakan pimpinan oposisi Rusia, Alexei Navalny yang meminta pendukungya untuk berpartisipasi dalam demonstrasi anti-korupsi. Sekira 5.000 orang terjun ke jalan di seluruh negeri Beruang Merah untuk bergabung dalam aksi.

Protest at historic fair contained. Police making arrests. Opposition chanting "shame". People urged to go to designated protest venue pic.twitter.com/oStdAM4uSi— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) 12 Juni 2017