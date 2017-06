TANGERANG - Pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH-725 tujuan Kuala Lumpur-Jakarta tergelincir di landasan pacu (Runway) utara, pada Selasa malam (13/6/2017).

Pesawat tersebut tergelincir setelah mengalami pecah ban saat hendak mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Akibatnya, Runway utara Bandara Soetta ditutup untuk penerbangan baik landing maupun take off. Terkait insiden ini pihak PT Angkasa Pura II juga menginformasikan jika telah diterbitkan Notice to Airmen (NOTAM) terkait penutupan sementara Runway utara akibat terhalang oleh badan pesawat.

"Pesawat MH 725 mengalami pecah ban setelah mendarat dan tengah menuju apron di mana penyebab pecah ban akan dapat diketahui setelah dilakukan investigasi oleh pihak berwenang," kata Yado Yarismano, Public Relation PT Angkasa Pura, saat dikonfirmasi Okezone, Selasa malam (13/6/2017).

Ia mengungakapkan, saat ini proses evakuasi pesawat Boeing 737-800 Next Generation tersebut tengah dilakukan oleh unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Adapun sebanyak 61 penumpang telah turun dari pesawat dan dengan bus menuju Terminal 2D kedatangan," ujarnya.

Ia menambahkan, seperti diketahui bahwa Bandara Soetta beroperasi dengan dua runway, oleh sebab itu selama runway utara ditutup maka take off dan landing pesawat dilakukan melalui runway selatan.

"Penutupan runway utara selama kurang lebih 1 jam dan diharapkan tidak terlalu mengganggu operasional penerbangan secara keseluruhan di Bandara Soetta," tutupnya.