TOP AUTOS: Satu dari 9.000 Mobil 'Penjelajah Waktu' Dijual Rp580 juta

LONDON - Mobil DeLorean DMC-12 pernah digunakan dalam film ‘Back to the Future’ yang mulai diputar pada 1985. Sejak saat itu DeLorean DMC-12 identik dengan mobil penjelajah waktu.

Mobil dengan pintu gullwing ini mulai diproduksi pada 1981. Total unit yang dibuat sebanyak 9.000 DMC-12. Namun saat ini diperkirakan hanya 6.000-an unit saja yang masih bertahan.

Nah satu di antaranya dijual secara online oleh pemilik dari Yorkshire, Inggris, Darren S. DeLorean milik Darren masih dalam konsidi baik. Odometernya menunjukkan mobil sudah digunakan sejauh 14 ribu mil atau sekira 22.400 kilometer. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan bagi Darren untuk melepasnya dengan harga 35 ribu poundsterling atau sekira Rp580 juta melalui Shpock.

Bersama mobil, sang pemilik yang merupakan penggemar berat 'Back to the Future' ini juga menyertakan beberapa merchandise seperti buku catatan Sport Almanac, hoverboard, replika sepatu yang digunakan sang aktor Marty McFly, serta tak ketinggalan topi baseball-nya.

"Saya mendapatkan mobil ini dari New York tiga tahun lalu. Mobil ini hanya dimiliki satu orang sebelum saya. Saya selalu menyukai 'Back to the Future', jadi harus memilikinya," kata Darren, seperti dikutip dari DailyMail. (san)