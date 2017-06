DOHA – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Qatar, Dana Shell Smith, mengumumkan bahwa dirinya akan segera meninggalkan negara kaya minyak dan gas alam tersebut. Pengumuman tersebut disampaikannya lewat akun Twitter.

Muncul kekhawatiran bahwa perempuan berusia 47 tahun itu meninggalkan Qatar karena krisis diplomatik yang sedang terjadi. Sebagaimana diketahui, Qatar tengah diisolasi oleh negara-negara di Teluk Arab karena dinilai mendukung terorisme.

Duta Besar (Dubes) Dana Smith tidak meninggalkan Qatar karena krisis diplomatik, melainkan karena masa tugasnya sudah habis. “Bulan ini, saya mengakhiri masa tugas tiga tahun sebagai Duta Besar AS untuk Qatar. Sebuah kehormatan besar dan saya akan merindukan negara ini,” cuit Dana Shell Smith, Rabu (14/6/2017).

Diwartakan The Independent, Dana Smith ditunjuk oleh mantan presiden AS, Barack Obama, pada Juli 2014 untuk menjadi dubes bagi Qatar. Normalnya, masa tugas seorang duta besar adalah tiga tahun di sebuah negara. Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, hal tersebut adalah perputaran karier yang normal bagi diplomat.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan, keputusan tersebut sudah diambil Dana Shell Smith jauh sebelum krisis dimulai pada awal Juni 2017. Kementerian Luar Negeri AS mendoakan yang terbaik bagi Dana Smith dalam kelanjutan karier sebagai seorang diplomat usai meninggalkan Qatar.