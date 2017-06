WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan merayakan hari lahirnya yang ke-71 tahun pada Rabu 14 Juni waktu setempat. Ini merupakan tahun pertama pebisnis sukses New York itu akan merayakannya saat menjabat di Gedung Putih.

Independent, Rabu (14/6/2017), meyakini, ulang tahunnya kali ini akan menjadi hari yang istimewa bagi Trump. Apalagi beberapa hari sebelumnya, sang istri, Melania Trump dan putra bungsunya, Barron Trump, sudah resmi pindah ke Washington. Itu berarti, dia berpeluang merayakannya bersama seluruh anggota keluarga.

Namun begitu, yang antusias menyambut hari kelahiran orang nomor satu di Negeri Paman Sam ini bukan hanya keluarga. Sejumlah pihak yang menyatakan rencananya untuk memeriahkan ultah ke-71 Trump, ialah negara-negara bagian pendukung Partai Republik dan umat Hindu Sena di Jantar Mantar, New Delhi, India.

Seluruh kawasan kekuasan Republik akan menggelar pesta ultah bagi Trump pada Sabtu 17 Juni. Perayaannya digabungkan dengan Hari Bendera Lake County. Pesta dimulai pada pukul 10.00 hingga 14.00 di Tavares Square, 122 East Main Street. Demikian seperti diwartakan Daily Commercial.

Acara itu terselenggara berkat kepanitiaan We the People Stand with Trump dan Republican Party of Lake County. Ron Bisson terdaftar sebagai pembawa acara, yang juga menampilkan upacara pengibaran bendera, santapan siang, pertunjukan musik, sebuah Trumpmobile dan Trump Jumbotron.

Di India, umat Hindu Sena menganggap Presiden Donald Trump sebagai juru selamat kemanusiaan. Para pengagum Trump dari Negeri Anak Benua ini akan merayakan ultahnya lewat upacara Raj Rilak, diikuti sesi potong kue seberat 7 kilo lebih 100 gram.

“Donald Trump adalah pahlawan saya. Dia akan merayakan ulangtahun dengan semarak keriuhan dan didoakan berumur panjang. Kuenya berbobot 7,1 kg sebagai representasi umurnya tahun ini,” beber Presiden Hindu Sena, Wisnu Gupta, kepada Indian Express.

Wisnu Gupta meyakinkan, pesta ultah Trump akan diisi oleh pameran foto Trump mulai dari kecil hingga jadi orang besar di AS seperti sekarang.