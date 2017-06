NEW YORK – Pemerintah Bangladesh mengajukan protes keras atas penangkapan salah satu diplomatnya di New York, Amerika Serikat (AS). Penangkapan terhadap Mohammad Shahedul Islam itu dinilai sebagai sebuah pelanggaran perjanjian internasional.

"Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa penangkapan tersebut merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler 1963. Kami telah mengajukan protes keras dengan kuasa hukum dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Dhaka," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (14/6/2017).

Shahedul Islam yang menjabat sebagai wakil konsul jenderal di Konsulat Jenderal Bangladesh di New York didakwa melakukan penyelundupan tenaga kerja dan penyerangan. Berdasarkan dakwaannya, Islam dituduh telah membawa seorang warga Bangladesh bernama Ruhul Amin ke New York dan memaksanya bekerja sebagai asisten rumah tangganya bekerja tanpa digaji dengan cara mengancam dan intimidasi.

Meski memiliki kekebalan diplomatik, Islam dipaksa menyerahkan paspornya saat mendatangi pengadilan di New York. Terkait kasus ini, Kemlu Bangladesh telah memanggil diplomat AS untuk menyatakan keberatan atas penangkapan tersebut.

Juru bicara Kedutaan Besar Bangladesh di Washington melalui pernyataannya menuduh Amin melaporkan kasus itu dengan niat dan buruk. Tuduhan terhadap Islam dinilai dibuat-buat dan tidak berdasar.

Konjen Bangladesh di New York, Shameem Ahsan mengatakan, wakilnya itu telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Namun, dia belum dapat dimintai keterangan terkait kejadian ini.