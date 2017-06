Mobil Convertible Tercepat dari Audi Resmi Dirilis

INGOLSTADT - Audi secara resmi merilis all new R8 V10 Spyder Plus. Ini akan menjadi mobil convertible paling bertenaga yang pernah dibuat perusahaan. Kehadirannya akan menemani generasi kedua dari R8 Spyder yang sudah melakukan debut tahun lalu. Beberapa fitur yang ada di R8 Spyder akan ditemukan juga di R8 V10 Spyder Plus.

Dilaporkan Carscoops, all new R8 V10 Spyder Plus dibekali mesin V10 berkapasitas 5,2 liter yang mampu menghasilkan tenaga sekuat 601 hp dan torsi puncak 560 nm. Tenaga dikirim ke empat roda melalui transmisi dual-clutch 7 percepatan. Supercar ini mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 kilometer per jam hanya 3,3 detik dan kecepatan tertingginya 328 km/j.

All new R8 V10 Spyder Plus memiliki berat tubuh sekira 1.587 kilogram atau lebih ringan 25 kg daripada Spyder R8 biasa. Sebagai pembeda dengan versi biasa, Audi melapisi bodinya dengan warna hijau. Selain itu, kendaraan ini mendapat grille tunggal, pipa knalpot hitam, dan pelek standar berukuran 19 inci.

Beralih ke interior, pabrikan asal Jerman itu menyematkan bahan kulit untuk membungkus jok, lalu dihiasi oleh aksen jahitan berwarna hijau, dan mendapat karpet khusus. Suasana kabin serbahitam sehingga memberikan kesan sport yang mewah. (san)