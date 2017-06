NEW JERSEY – Penerbangan pesawat United Airlines dari Bandara Internasional Newark Liberty, New Jersey, Amerika Serikat (AS), menuju Italia dibatalkan. Sebab, pesawat mengalami kebocoran bahan bakar beberapa saat menjelang lepas landas.

Burung besi tersebut tengah melaju menuju landasan pacu ketika kebocoran terjadi. Seorang penumpang berhasil merekam momen tersebut. Kebocoran bahan bakar terjadi di sayap sebelah kiri pesawat. Masih belum diketahui penyebab kebocoran atau berapa banyak bahan bakar yang tumpah.

Seperti dimuat Daily Mail, Kamis (15/6/2017), pesawat dengan nomor penerbangan 170 itu sedianya akan terbang menuju Venezia, Italia, pada Selasa 13 Juni 2017. Namun, kebocoran bahan bakar tersebut menyebabkan penerbangan dibatalkan.

Para penumpang kemudian diberikan fasilitas menginap gratis di hotel terdekat. Pihak maskapai United Airlines mengalihkan para penumpang tersebut ke penerbangan dengan rute yang sama pada Rabu 14 Juni 2017.

“Kami memohon maaf kepada para penumpang atas ketidaknyamanan tersebut. Tim kami sudah membantu para penumpang mencari hotel terdekat dan berupaya menerbangkan mereka ke Venezia sesuai tujuan awal,” bunyi pernyataan resmi United Airlines, mengutip dari Business Insider.