DOHA – Dua kapal angkatan laut Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah berlayar menuju ke Doha di tengah krisis yang terjadi antara Qatar dengan beberapa negara Teluk. Kapal-kapal tersebut akan mengikuti latihan militer gabungan dengan angkatan laut Qatar.

Diwartakan Russia Today, Kamis (15/6/2017), pengiriman dua kapal AS itu hanya berselang beberapa pekan setelah Presiden AS Donald Trump menuding Doha sebagai sponsor terorisme. Pernyataan keras dari Trump muncul setelah beberapa sekutu AS di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar.

Terlepas dari pernyataan tersebut, kerjasama antara AS dengan Qatar tampaknya tidak terpengaruh. Buktinya, Qatar baru saja menandatangani perjanjian pembelian jet tempur F-15 dari AS senilai miliaran dolar.

Qatar juga tetap menjadi negara penting yang menjadi hub atau penghubung logistik bagi misi AS di Irak dan Afghanistan. Pangkalan udara Udeid telah digunakan oleh koalisi AS dalam operasi melawan ISIS sejak 2014 dengan lebih dari 100 pesawat militer dan 10 ribu pasukan AS ditempatkan di sana.

“Kami terus berterima kasih kepada rakyat Qatar atas dukungan terhadap kehadiran kami yang sejak lama mereka berikan dan komitmen mereka untuk keamanan regional,” kata Juru Bicara Pentagon, Jeff Davis pekan lalu.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari negara Teluk lainnya terkait pengiriman dua kapal AS itu ke Qatar.