WASHINGTON - Kapal angkatan laut Iran mengarahkan laser kepada helikopter marinir Amerika Serikat (AS) yang tengah mengudara. Angkatan laut AS menilai pencegatan yang juga melibatkan tiga kapal AS itu berbahaya dan tidak profesional.

Insiden yang dilaporkan oleh Washington Post itu terjadi di Selat Hormuz, perairan sibuk di lepas pantai Iran yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman. Dua kapal AS, USS Bataan dan USS Cole melakukan manuver melintasi selat saat sebuah kapal Iran datang dan menyorot lampu tembak ke arah mereka. Kapal Iran itu kemudian mengarahkan laser ke helikopter Super Stallion yang sedang mengudara dari kapal AS.

"Kapal Iran kemudian melanjutkan untuk menyoroti Bataan, memindai kapal dari busur ke buritan dan buritan untuk haluan sebelum keluar dari formasi," kata Komandan Angkatan Laut Bill Urban sebagaimana dilansir Middle East Monitor, Jumat (16/6/2017).

Juru bicara militer AS mengatakan, selama interaksi itu kapal Iran berada dalam jarak sekira 700 meter dari Bataan.

Ini adalah laporan insiden ketiga antara kapal kedua negara sejak Maret 2017 yang dianggap tidak aman oleh militer AS.

Dalam satu insiden, USNS Invincible, sebuah kapal yang dilengkapi dengan sonar dan radar, terpaksa berubah arah untuk menghindari kapal cepat Garda Revolusioner Iran yang memotong jalur di depan kapal. Dalam insiden paling serius tahun ini, pejabat Angkatan Laut melaporkan pada Januari bahwa perusak Mahan melepaskan tembakan peringatan dari senapan mesin kaliber.50 di Selat Hormuz ke arah kapal AS.