MIRANDA Kerr, 34 tahun, seorang model asal Australia yang terkenal setelah jadi Victoria's Secret Angel, ternyata Sudah melangsungkan perkawinan dengan miliarder yang juga CEO Snapchat, Evan Spiegel YANG berusia 26 tahun.



Setelah Juli kemarin mereka tunangan, pasangan ini memutuskan untuk menikah di halaman belakang rumah mereka di Los Angeles.

Ini adalah pernikahan kedua bagi Kerr; sebelumnya dia menikah dengan aktor Hollywood, Orlando Bloom dan memiliki seorang putra bernama Flynn.

Flynn sepertinya mendukung pernikahan mereka berdua karena di pernikahan itu Flynn bernyanyi "You're Still The One" dari Shania Twain.

(Posting thread by Nona Manise, lihat selengkapnya di warungkopi.okezone.com)