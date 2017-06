Mobil Datsun Berfitur Rem ABS di Indonesia, Kapan?

JAKARTA - Datsun Indonesia sudah memasarkan dua model kendaraan di segmen low cost green car (LCGC) yakni hatchback GO+ dan MPV GO+ Panca.

Sejak awal kemunculannya, mobil-mobil tersebut belum dilengkapi fitur keselamatan yang lengkap, termasuk anti-lock braking system (ABS). Padahal pesaingnya di segmen LCGC sudah ada yang mengaplikasikan fitur ini.

"Saat ini kami belum punya (Datsun berfitur ABS). Tapi di saat konsumen membutuhkan fitur tersebut kami ready," kata Head of Datsun Indonesia, Indriani Hadiwidjaja.

Tak sulit bagi Datsun untuk mengaplikasikan ABS pada produk Datsun. Hal ini karena Datsun mendapat sokongan dari Nissan Motor Indonesia.

"Karena kan kami banyak teknologi yang cukup common platform dengan Nissan. Nissan juga sudah punya fitur ABS jadi kami tinggal comot-comot saja sih kalau memang kami mau,” ujarnya.

Namun untuk menambahkan fitur-fitur baru, lanjut Indri, butuh perhitungan. Karena konsumen mobil LCGC memiliki karakter berbeda soal fitur dibandingkan segmen kendaraan lainnya.

"Bergantung customer demand. Kalau memang customer ingin produk dengan ABS, why not?,” pungkasnya.

Datsun juga akan menghadirkan mobil GO bertransmisi otomatis pada tahun ini bersama kehadiran model ketiga. Selama ini GO+ dan GO+ Panca hanya tersedia dalam transmisi manual.