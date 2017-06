NEW YORK – Para wisatawan di New York, Amerika Serikat (AS), mengeluhkan perilaku seorang miliuner berdarah Rusia. Sebab, pria itu dengan sengaja membuang jangkar yacht mewah miliknya di depan Patung Liberty sehingga menghalangi pandangan para wisatawan.

Yacht yang diberi nama Le Grand Bleu itu dimiliki oleh Eugene Schvidler, salah satu saudagar Rusia. Pria berusia 53 tahun itu mendapatkan kekayaannya dari industri energi setelah runtuhnya Uni Soviet. Meski demikian, yacht mewah tersebut ternyata adalah hadiah dari seorang kawan.

Eugene mendapatkan perahu tersebut dari teman dekatnya, Roman Abramovich. Pemilik klub sepakbola Chelsea itu adalah mitra Eugene Schvidler dalam investasi dan manajemen aset perusahaan Millhouse.

Ukuran panjang Le Grand Bleu yang mencapai 112 meter (m) membuatnya disebut-sebut sebagai salah satu yacht pribadi terbesar di dunia. Pria asal Ufa itu menambatkan kapalnya di dermaga yang berada di dekat ikon Kota New York tersebut sejak awal Juni sehingga memicu kemarahan turis.

“Patung milik warga versus kapal pribadi seseorang. Perahu itu menghalangi parade perahu ekskursi yang ingin mengunjungi patung Liberty,” ujar Roland Lewis, Presiden Waterfront Alliance, kelompok nirlaba yang melindungi area sekitar Pulau Liberty, seperti dimuat Telegraph, Sabtu (17/6/2017).

Le Grand Bleu diketahui bersandar secara ilegal, tetapi praktik tersebut biasa dilakukan dan kapal-kapal biasanya pergi dalam hitungan hari. Tidak ada pula kapal berukuran besar yang tertambat di sana sehingga ada cukup ruang bagi perahu layar serta perahu motor untuk melintas.

Coast Guard AS sebenarnya memiliki wewenang untuk menarik perahu itu keluar dari perairan sekitar Liberty Land. Akan tetapi, tindakan tersebut baru dilakukan jika perahu menyebabkan gangguan nyata, bukan mengganggu objek foto turis.