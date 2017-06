YOKOSUKA – Otoritas Jepang dan Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal dan pesawat pencari untuk menemukan tujuh pelaut AS yang hilang pasca terjadinya tabrakan kapal. Sebagaimana diketahui, satu unit kapal perusak milik Angkatan Laut (AL) AS bertabrakan dengan kapal dagang berbendera Filipina di perairan dekat Yokosuka, Jepang.

Sebanyak lima kapal dan dua pesawat serta satu tim terlatih diterjunkan untuk mencari keberadaan para pelaut yang hilang tersebut. Pihak AL AS lewat pernyataan resmi menyatakan, kapal perusak yang mengalami tabrakan tersebut adalah USS Fitzgerald. Selain menyebabkan tujuh pelaut AS hilang, sebanyak tiga orang juga dilaporkan terluka.

"Dua pelaut dan satu komandan, telah dievakuasi oleh tim medis dari USS Fitzgerald ke Rumah Sakit Angkatan Laut AS di Yokosuka karena menderita sejumlah luka. Ada tujuh pelaut yang belum ditemukan. Kapal dan Penjaga Pantai Jepang terus melakukan pencarian," sebut keterangan resmi Angkatan Laut AS sebagaimana dikutip South China Morning Post, Sabtu (17/6/2017).

Kapal barang berbendera Filipina yang bertabrakan dengan USS Fitzgerald. (Foto: AFP)

Hingga berita ini diturunkan penyebab pasti tabrakan masih belum diketahui. Namun, NHK melaporkan, bahwa kapal barang berbendera Filipina membelok dengan tajam ketika kecelakaan terjadi. Akibat kecelakaan itu, USS Fitzgerald dilaporkan mengalami kerusakan. AL AS mengatakan, kerusakan terjadi di sisi kanan kapal pada bagian atas dan bawah garis laut.

Sementara itu, pihak AS mengerahkan kapal USS Dewey dan dua kapal tugboat guna membantu USS Fitzgerald. Berlokasi di dekat Teluk Tokyo, Yokosuka dan wilayah perairannya di sebelah selatan diketahui cukup sering dilalui kapal barang dari dan menuju Jepang. Sebab, perairan tersebut diapit oleh dua pelabuhan barang terbesar di Negeri Matahari Terbit, yaitu Tokyo dan Yokohama.

Kapal USS Fitzgerald bertabrakan dengan kapal barang sekira pukul 02.30 waktu setempat, sekira 56 mil laut sebelah barat daya Yokosuka. Baik USS Fitzgerald maupun kapal barang milik Filipina kedua-duanya sama-sama mengalami kerusakan.