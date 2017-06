TANGERANG - Jumlah pemudik yang berangkat melalui jalur udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) mulai menunjukkan peningkatan. Khususnya pada H-9, peningkatan penumpang dari dan ke Bandara Soetta sudah mencapai 16,97% atau sebanyak 181.007 penumpang.

Staff Humas PT Angkasa Pura II, Djodi Prasetyo menuturkan, kenaikan tersebut dihitung dari jumlah penumpang di H-9 tahun sebelumnya yang mencapai 154.741 penumpang.

“Ya sudah mulai ada peningkatan jumlah penumpang, tetapi kalau jumlah pesawat justru berkurang dari tahun sebelumnya, dikarenakan ada perubahan jenis pesawat dari narrow body menjadi wide body atau berkapasitas penumpang lebih besar," katanya di Posko Lebaran Terminal 1B, Bandara Soetta, Sabtu (17/6/2017).

Ia juga mengatakan, sementara itu jumlah extra flight domestik yang berangkat dari Bandara Soetta sebanyak 17 pesawat dan dari arah sebaliknya sebanyak 12 pesawat. Adapun tujuan yang mendominasi, kata dia, yakni tujuan Surabaya, Denpasar, Makasar, Kualanamu, Yogyakarta, Palembang, Semarang, Pontianak, Padang dan Pekanbaru.

Ia menambahkan, untuk pergerakan pesawat di Bandara Soetta mencapai 1.218 penerbangan baik take off maupun landing atau 76 penerbangan per jam.

“Untuk hari ini yang ter-record oleh kami, terdapat sebanyak 1.652 flight,” pungkasnya.