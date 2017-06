MAZAR I SHARIF – Seorang tentara Afghanistan menyerang pasukan asing yang berada di pangkalan militer Afghanistan, Kamp Shaheen di Mazar i Sharif. Akibat serangan tersebut setidaknya tujuh orang tentara Amerika Serikat (AS) dan seorang tentara Afghanistan terluka.

Juru Bicara Komando Militer AS yang dilansir Reuters, Minggu (18/6/2017), membantah laporan awal yang menyebutkan empat tentara AS tewas dalam insiden itu. Namun, dia mengonfirmasi bahwa tujuh tentara AS mengalami luka-luka dan telah dievakuasi.

Serangan tersebut juga mengakibatkan seorang tentara Afghanistan tewas dan seorang lainnya terluka. Tidak diketahui apakah pelaku berada di antara korban tewas atau terluka.

Peristiwa ini terjadi hanya berselang sepekan setelah seorang tentara Afghanistan lainnya melepaskan tembakan yang menewaskan tiga tentara AS di pangkalan militer di Provinsi Nangarhar. Kelompok militan Taliban mengklaim bertanggung jawab atas dua serangan ini.

Kejadian ini adalah serangan kedua yang terjadi di Kamp Shaheen di tahun ini. Pada April, Lebih dari 100 tentara Afghanistan tewas dan terluka setelah militan Taliban yang menyamar berhasil menerobos masuk ke dalam pangkalan. Mereka meledakkan bom dan menembaki para tentara yang baru pulang salat Jumat di kantin dan masjid pangkalan.