MEMBAYANGKAN menjalani ibadah puasa Ramadan di negara lain yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim tentunya membuat sebagian dari kita berfikir bahwa itu merupakan hal yang berat. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Warga negara Indonesia yang tengah menetap di Jepang membagikan kisah kehangatan Ramadan di Negeri Sakura yang mempesona itu.

President of the Indonesian Students’ Association of Japan (PPI-Jepang) yang sekaligus menjabat menjadi Diplomat Kementerian Luar Negeri Indonesia, Pandu Utama Manggala memaparkan, nuansa Ramadan di Jepang cukup kental. Salah satu contohnya yaitu masjid yang berada di Jepang kerap membagikan hidangan berbuka puasa secara gratis.

"Alhamdulillah banyak kehangatan Ramadan yang bisa dirasakan. Meski menjadi minoritas di negeri sakura ini, nuansa Ramadan tentunya masih terasa. Apalagi di masjid-masjid di Jepang menyediakan iftar setiap harinya secara gratis. Sebagai contoh, saya biasanya menyempatkan berbuka di Masjid Terbesar di Jepang yang bernama Tokyo Camii Mosque. Masjid ini merupakan Masjid Turki yang terletak di daerah Yoyogi-Uehara, Tokyo," ujar Pandu.

Suasana berbuka puasa di Masjid Camii. (Foto: Istimewa)

Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu menambahkan, menu berbuka puasa yang disajikan cukup bervariatif dan nikmat serta lengkap. Masjid Camii yang sering ia kunjungi itu kerap menyediakan makanan khas Turki seperti sup krim dan kue tradisional, Baklava. Dan tentu saja, kurma tak boleh ketinggalan.

Masjid Camii juga kerap dipadati jamaah saat waktu ibadah salat tarawih tiba. Salat tarawih di masjid ini dilangsungkan dengan 23 rakaat. Tak hanya itu, yang membuat Ramadan di Jepang semakin menarik adalah orang-orang non-Muslim turut datang mengunjungi masjid untuk turut berbuka puasa.

"Yang menarik, setiap harinya pasti selalu saja ada non-Muslim yang juga datang ke masjid ini dan turut menikmati berbuka bersama. Mereka belajar mengenai Islam, indahnya silaturahim, sembari tentunya mengagumi arsitektur masjid Tokyo Camii yang memang indah dan megah," sambung Pandu.