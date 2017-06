JAKARTA - Konsumsi menjadi salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji 2017. Sehingga konsumsi kerap menjadi sorotan setiap tahun.

Berdasarkan data Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Luar Negeri Kemenag, Minggu (18/6/2016), ada sejumlah menu yang telah disiapkan untuk para jamaah nantinya. Di antaranya opor ayam tanpa santan, ayam goreng padang, ayam rica-rica, ikan goreng tepung, daging cah bombay, dan daging bistik. Menu tersebut dimasak oleh chef khusus bagi jamaah Indonesia.

Untuk penyediaan konsumsi jamaah haji di Makkah pada tahun ini ditingkatkan dari 24 kali menjadi 25 kali. Jamaah juga akan menerima snack sarapan pagi di Makkah yang dibagikan bersamaan distribusi.

Untuk makan malam, akan disediakan 1 botol 600 ml air minum selamat datang di Bandara Jeddah. Sementara untuk jamaah di Madinah, diberikan 2 kali makan (siang dan malam) paling banyak 18 kali makan, termasuk 1 paket kelengkapan konsumsi snack dan air mineral tambahan.

Menu makan siang terdiri dari nasi, lauk 2 macam, sayuran, buah, dan air mineral. Sedangkan menu makan malam terdiri dari nasi, lauk 1 macam, sayuran, buah, dan air mineral.

Pada puncak ibadah haji di Arafah diberikan 4 kali makan (malam, pagi, siang, malam), di Muzdalifah 1 kali snack dan di Mina 11 kali makan (pagi, siang, malam) termasuk paket kelengkapan konsumsi dan air mineral tambahan. Menu makan pagi, siang dan malam terdiri dari nasi, lauk 1 macam, sayuran, buah, dan air mineral. Setiap makan siang diberikan 1 kotak jus buah.

Waktu distribusi makan pagi pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 WAS, makan siang pukul 11.00 sd 14.00 WAS, makan malam pukul 17.00 sd 19.00 WAS (kecuali tanggal 9 Dzulhijjah, diberikan paling lambat pukul 17.00 WAS).

Paket kelengkapan konsumsi di Arafah terdiri dari paket snack Muzdalifah pada saat di Arafah; tambahan air mineral diberikan pada saat kedatangan di Arafah tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah.