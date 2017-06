TEHERAN – Angkatan laut Iran dan China ikut ambil bagian dalam latihan perang gabungan di perairan strategis di Selat Hormuz pada Minggu, 18 Juni. Latihan gabungan itu digelar di tengah ketegangan yang semakin memuncak antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi.

Secara keseluruhan, ada empat kapal dan dua helikopter yang menunjukkan kemampuannya di selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman itu. China mengirimkan armada yang terdiri dari kapal perusak dengan rudal pemandu, Chang Chun, kapal pembantu Chao Hu, kapal frigate Jin Zhou dan sebuah helikopter yang kemudian bergabung dengan sebuah kapal perusak dan helikopter Iran dalam latihan.

Berdasarkan keterangan Komandan Gugus Tugas 150 Angkatan Laut China, Laksamana Muda Shen Hao yang dilansir Russia Today, Senin (19/6/2017), latihan itu ditujukan untuk meningkatkan interaksi dan kepercayaan diri antara angkatan laut kedua negara. Ini adalah kedua kalinya angkatan laut China mengunjungi pelabuhan Iran sejak 2014.

Sebagai sebuah perairan strategis yang dilintasi 30 persen ekspor minyak dunia, Selat Hormuz telah menjadi tempat interaksi antara kapal angkatan laut Teheran dan Washington.

Pada April, sebuah kapal perusak rudal AS Angkatan Laut, USS Mahan, melepaskan suar peringatan setelah kapal Garda Revolusioner Iran berada dalam jarak 1.000 meter. Sementara sebulan sebelumnya, angkatan laut AS mengeluhkan gangguan yang dilakukan kapal-kapal cepat Iran yang bermanuver sangat dekat dengan lima kapal militer AS yang melewati selat tersebut, termasuk sebuah kapal induk.

Teheran juga telah berulang kali melakukan uji coba rudal di Selat Hormuz, yang membuat marah Washington. Meski uji coba rudal terakhir pada Mei dilaporkan gagal, Iran telah berhasil menguji rudal angkatan laut Hormuz-2 dengan sukses pada awal Maret.