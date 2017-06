LONDON – Wali Kota London, Sadiq Khan menghaturkan belasungkawanya untuk para korban insiden penabrakan yang terjadi di dekat Masjid Finsbury Park. Insiden ini menyebabkan setidaknya satu tewas dan 10 lainnya terluka.

“Pikiran dan doa saya bersama orang-orang yang terkena dampaknya. Saya bersyukur dengan dinas pelayanan darurat kita yang merespons cepat dan bekerja di lokasi sepanjang malam,” tulis wali kota Muslim pertama di London tersebut melalui Twitter.

Thoughts & prayers with all those affected by the horrific terrorist attack on innocent people in #FinsburyPark. https://t.co/mbBCS9Gaad pic.twitter.com/Fvhl3DOAV4— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 19, 2017