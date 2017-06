DENPASAR – Sebanyak 20 penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali terganggu akibat cuaca buruk sehingga mengakibatkan jarak pandang terbatas.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Arie Ahsanurrohim mengatakan, sebanyak 13 pesawat tidak bisa tinggal landas dan tujuh pesawat tidak bisa mendarat.



“12 pesawat lainnya juga berputar-putar di atas wilayah udara Bali karena tidak memungkinkan untuk mendarat,” kata Arie di Denpasar, Senin (19/6/2017).

Akibat penutupan sementara bandara, beberapa pesawat yang akan menuju Bali terpaksa dialihkan ke bandara terdekat di antaranya ke Bandara Juanda di Surabaya.



Ribuan penumpang juga terpaksa harus menunggu di ruang tunggu bandara karena penutupan sementara bandara karena cuaca buruk.

Arie mengatakan, Airnav telah menerbitkan Notice to Airman (Notam) atau peringatan kepada seluruh pelaku penerbangan di dunia dengan nomor A-2078/17 dengan keterangan "visibility below minimal due to rain" atau jarak pandang terbatas akibat hujan.

Baca berita selengkapnya di sini.