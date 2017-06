JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan mengirimkan anak buahnya ke Singapura untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengonfirmasi seputar adanya keterlibatan petinggi Polri dalam kasus teror penyiraman air keras seperti yang disebutkan Novel Baswedan kepada majalah asing. "Kita ingin pemeriksaan secepat mungkin agar isu (keterlibatan anggota polri) bisa diklarifikasi," kata Tito di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2017).

Kendati demikian, Tito belum mengetahui kapan akan menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Novel Baswedan di Singapura. Menurut dia, pihaknya masih harus menunggu kesiapan Novel Baswedan untuk dilakukan pemeriksaan.

"Pemer‎iksaan tergantung kesiapan Novel dan dari KPK, kami koordinasi sama ketua KPK. Nanti kalau Novel sudah siap dari kesehatan terutama," kata dia.

Dalam kasus ini, Novel mendapatkan teror penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal usai menjalankan salat subuh di sebuah Masjid di kawasan rum‎ahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Akibatnya, Novel mengalami kerusakan mata yang cukup parah hingga harus dilarikan ke Singapura. Saat ini, Novel sudah hampir dua bulan lebih‎ dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit di Singapura.

Novel pun sempat menyebut adanya keterlibatan oknum petinggi Polri dalam kasus ini lantaran lambannya penuntasan kasus yang menimpa dirinya tersebut.