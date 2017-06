JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan bersama Polri akan menelusuri kasus-kasus korupsi yang pernah ditangani penyidik senior, Novel Baswedan.

Hal itu diungkapkan Agus Rahardjo untuk mengungkap kaitan kasus penyiraman air keras dengan perkara korupsi yang pernah ditangani Novel Baswedan.

"Itu (kasus-kasus korupsi yang ditangani Novel) menjadi pembicaraan kita dalam rapat, bahkan kasus-kasus lama, sampai kemungkinan kasus Novel di Bengkulu," kata Agus usai melakukan koordinasi penuntasan kasus teror Novel Baswedan dengan jajaran kepolisian di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2017).

Kendati, pihaknya belum bisa menyimpulkan adanya kaitan penyiraman air keras ke Novel dengan berbagai kasus korupsi yang ditangani.

Tetapi, KPK dan Polri akan mencoba meng-eksplore kasus-kasus yang pernah ditangani Novel Baswedan.