KUPANG - Kepala PT Persero Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Kupang, Adrian mengatakan, empat armada kapal yakni KM Bukit Siguntang, KM Umsini, KM Awu, dan KM Wilis siap mengangkut penumpang mudik Lebaran 1438 Hijriah.

“Armada-armada tersebut selama ini melayani penumpang dari Kupang menuju pelabuhan-pelabuhan yang ditentukan pergi dan pulang, sehingga untuk operasionalnya tidak ada persoalan," katanya di Kupang, Senin (19/6/2017).



Daerah-daerah yang akan disinggahi kapal-kapal tersebut antara lain Kupang, Kalabahi di Kabupaten Alor, Lewoleba di Kabupaten Lembata atau ujung Timur Pulau Flores, Maumere di Kabupaten Sikka, Ende di Kabupaten Ende dan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat ujung Barat Pulau Flores.



"Kami optimistis, dengan empat armada kapal penumpang yang ada, arus penumpang mudik mudik 2017 bisa terlayani dengan baik dan lancar," katanya.



Ia mengatakan, secara nasional PT (Persero) Pelni siap melayani pemudik Lebaran 2017 yang menggunakan moda transportasi angkutan laut dengan kekuatan sebanyak 25 armada kapal miliknya dari berbagai tipe, 12 unit tipe 2000 dan 3000, 9 unit kapal tipe 1000, tiga unit kapal 500, dan satu unit kapal penumpang RORO. Total kapasitas penumpang yang dapat diangkut Pelni sebanyak 45.624 kursi.



Seluruh kapal Pelni, lanjutnya, telah dilengkapi oleh sistem dan fasilitas keselamatan yang memenuhi standar regulasi The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) dari International Maritime Organization (IMO).