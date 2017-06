PURWAKARTA - Pemkab Purwakarta, Jawa Barat beserta jajaran TNI/Polri di wilayah itu telah melakukan persiapan cukup maksimal untuk kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2017 ini. Bahkan, langkah-langkah strategis pengamanan ritual tahunan tersebut telah dirancang jauh-jauh oleh jajaran lintas institusi ini.

Dalam sambutan saat kegiatan apel persiapan mudik 2017 di Mako Polres Purwakarta, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, jajarannya telah melakukan berbagai persiapan guna menyambut datangnya musim mudik Lebaran.Sebut saja salah satunya, menyiapkan jalur alternatif, serta membuat posko untuk tempat istirahat (rest area) bagi pemudik di sejumlah jalur lintasan mudik.

"Kita sudah siapkan segala sesuatunya, sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada pemudik. Salah satunya, menyiapkan pos kesehatan di beberapa titik, termasuk petugas dan ambulansnya. Untuk ambulans, kita siapkan 100 unit," ujar Dedi di Mapolres Purwakarta, Senin (19/6/2017).

Menurut Dedi, sebenarnya beban petugas keamanan di Purwakarta di tahun ini tidak seberat sebelum ada akses Tol Cikopo-Palimanan. Meski begitu, persiapan-persiapan tetap harus dilakukan‎. Pasalnya, ‎jalur arteri dan nasional yang ada di wilayahnya, sampai saat ini masih menjadi andalan sebagai jalur favorit di musim mudik dan balik Lebaran.

"Sebagian besar jalur di wilayah kami, masih menjadi jalur mudik utama. Misalnya untuk pengalihan arus, maupun bagi pengendara roda dua," ujar dia.

Adapun jalur mudik di Purwakarta yang masih jadi primadona itu, antara lain jalur Cikopo-Pantura via Simpang Jomin. Kemudian, Jalur Cikopo-Sadang via Bungursari, Sadang-Subang via Cibatu (jalur tengah). Lalu, jalur Sadang-Purwakarta menuju Wanayasa-Subang-Cikamurang (Jalur Selatan).

"Kita siap membantu untuk kelancaran mudik lebaran ini," tutur dia.

Dedi menambahkan, ‎selain posko kesehatan dan 100 ambulans, pihaknya pun menyiapkan tempat istirahat (rest area) bagi pemudik. Untuk rest area ini, pihaknya telah menyiapkan kantor-kantor pemerintahan (kecamatan dan desa) sebagai lokasinya. Tak hanya itu, pihaknya pun telah menyiapkan jalur alternatif yang bisa digunakan untuk mudik. Salah satunya, jalur Lingkar Timur yang baru selesai dibangun.

"Jalur ini, bisa digunakan sebagai jalur alternatif lain saat mudik lebaran nanti," ucap dia.

Adapun jalur lingkar timur tersebut, terbentang dari mulai Kecamatan Bungursari-Campaka sampai Cibatu.‎ Jadi, para pemudik terutama yang menggunakan sepeda motor, dari Cikopo bisa menuju jalur tengah (Sadang-Subang) dengan menggunakan jalur ini.

"Masuk dari Cikopo, nanti mereka tinggal keluar di wilayah Kecamatan Campaka atau Cibatu dan meneruskan perjalanan menuju Subang melalui jalur tengah," kata dia.‎