3 Produk Baru Porsche Hadir di Indonesia, Salah Satunya Supercar Hybrid

JAKARTA - Porsche Indonesia menambah tiga model baru untuk melengkapi jajaran mobil yang telah pasarkan sebelumnya. Ketiga mobil tersebut hadir dengan nuansa sporty. Sama seperti beberapa model Porsche lainnya, ketiga model baru ini hanya dijual berdasarkan pemesanan saja.

Pada kesempatan buka puasa persama di Kantor Pusat Porsche Indonesia, di Jakarta, Managing Director Porsche Indonesia, Christopher Choi, memaparkan secara singkat model-model baru yang ditawarkan, yakni Porsche new 911 GT3, new 911 Turbo S Exclusive Series, dan Porsche Panamera turbo S E Hybrid.

"Kami sangat tertarik untuk membawa model ini ke Indonesia," kata Christopher.

New 911 GT3 mengalami perubahan tidak hanya pada tampilan, tapi juga mesin. Model sebelumnya menggendong mesin 3,8 liter bertenaga 475 hp, sekarang sudah mengadopsi mesin lebih besar yaitu 4 liter bertenaga 500 hp dan torsi puncak 339 lb-ft. Akselerasi dari 0 sampai 96 kilometer per jam dapat dicapai dalam 3,2 detik dengan kecepatan tertinggi 197 mil per jam.

New 911 Turbo S Exclusive Series sendiri merupakan basic dari model 911 Turbo S. Namun sebagai edisi terbatas ada beberapa bagian yang ditambahkan, mulai dari eksterior, interior, sampai mesin.

"Harga belum tahu. Warna mobil ini spesial yaitu golden yellow metallic. Selain itu ada beberapa fitur pilihan seperti penggunaan bahan serat karbon pada atap, kap mesin, dan lainnya," terang Christopher.

Sebagai edisi terbatas, mobil ini hanya diproduksi 500 unit saja untuk seluruh dunia.

Porsche 911 Turbo S Exclusive didukung mesin 3.800 cc, 6 silinder, yang menghasilkan tenaga maksimal 607 hp, dengan torsi puncak 750 nm pada rentang 2.250 sampai 4.000 rpm. Tenaga dikirim ke empat roda melalui transmisi otomatis tujuh percepatan.

Sementara Porsche Panamera turbo S E Hybrid, menurut Christopher ini merupakan mobil yang sangat menarik karena performanya merupakan hasil perpaduan antara mesin konvensional dan motor listrik.

"Ini sangat spesial, bertenaga, dan mempunyai teknologi terdepan. Sebelumnya kami tidak punya hybrid karena Pemerintah Indonesia belum punya aturan soal hybrid. Beda dengan Thailand mereka punya termasuk soal pajak," terang dia.

Panamera turbo S E Hybrid dibekali mesin 4 liter, V8, bertenaga 550 hp. Sedangkan motor listriknya mampu mengeluarkan tenaga 136 hp. Bila keduanya bekerja bersamaan maka tenaga maksimalnya mencapai 680 hp. Akselerasi dari 0 sampai 96 km/jam dicapai dalam 3,5 detik dengan kecepatan tertinggi 310 km/jam.

"Kami harapkan ke depan Indonesia melihat benefit dari teknologi hybrid," pungkas Christopher. (san)