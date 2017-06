LONDON - Sekira ratusan warga London berkumpul di luar Masjid Finsbury Park guna meletakkan karangan bunga sebagai wujud solidaritas. Imam besar Masjid Finsbury, Mohammed Kozbar mengaku tersentuh dengan tindakan warga London tersebut.

"Kemarin kita semua mengalami serangan mengerikan terhadap keluarga kita, atas kebebasan kita, dengan harga diri kita. Seorang pria, ayah dari enam anak, terbunuh dan banyak terluka oleh seorang ekstremis. Para ekstremis melakukan hal tersebut untuk memecah belah kita semua. Tapi kita memiliki ikatan yang kuat dan kami mengatakan pada mereka bahwa 'kalian tak bisa melakukan itu," ujar Kozbar sebagaimana disitat dari Independent, Selasa (20/6/2017).

Aksi serupa juga sbelumnya pernah digelar komunitas Muslim London ketika terjadi insiden penyerangan di Westminster.

"Serangan terhadap komunitas Muslim sama artinya dengan serangan terhadap seluruh warga Inggris karena kita adalah satu bangsa, tinggal dan bekerja di tempat yang sama yaitu di negara ini," imbuh Kozbar.

Incredible moment as hundreds of Londoners brought 🌹 in solidarity with worshippers at Finsbury Park Mosque inc @SadiqKhan #WeStandTogether pic.twitter.com/X1aFqF5Jxp— James Bevan (@BevanJa) 19 Juni 2017