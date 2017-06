TIDAK terasa Ramadan sudah bergulir memasuki minggu ke-3, Idul Fitri sudah semakin dekat. Di momen bulan penuh berkah ini, apalagi jika sudah menjelang Lebaran tentu identik dengan pengeluaran yang juga membengkak.

Tilik saja pengeluaran untuk bukber alias buka bersama, membeli bahan makanan untuk sahur, kebutuhan rumah tangga, hingga budget untuk mudik dan liburan Lebaran. Namun jangan khawatir, ada cara hemat untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri.

Anda bisa menggunakan kartu kredit MNC Bank dan merasakan praktisnya mengakses aplikasi punyakartu langsung dari genggaman tangan. Aplikasi punyakartu sendiri merupakan aplikasi mobile untuk kemudahan pengaturan transaksi kartu kredit MNC Bank, notifikasi secara online seluruh transaksi, permintaan kenaikan limit kartu kredit, permintaan perubahan alamat untuk pengiriman tagihan kartu kredit, rangkuman tagihan kartu kredit hingga info promosi terbaru langsung di gadget Anda.

Penasaran apa saja yang bisa dihemat selama Ramadan ini?

Buka puasa jadi lebih hemat dengan voucher potongan harga hingga Rp250.000 di Penang bistro, Seribu Rasa, Hongkong Café, Maison Tatsuya, Miyagi, La Hoya, dan Sari Bagindo. Cukup tunjukkan voucher yang terdapat di menu PROMOTIONS pada aplikasi punyakartu kepada staf restoran atau kafe, tagihan Anda akan langsung dipotong sesuai dengan nilai voucher yang berlaku. Promo yang berlangsung hingga 30 Juni 2017 ini berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit MNC Bank.

Ingin belanja kebutuhan untuk Idul Fitri? Di mana pun, kapan pun, dan apa pun kebutuhan Anda dalam menyambut Idul Fitri, belanja saja dengan promo diskon dan cicilan di berbagai e-commerce pilihan yang berlaku untuk semua jenis kartu kredit MNC Bank. Seperti di Alfacart, Lazada, Dino market, dan Jd.id. Promo yang berlangsung hingga 3 Juli 2017 ini berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit MNC Bank.

Anda juga bisa bersilaturahmi lebaran dengan keluarga, kolega, atau teman dengan hemat tanpa mengurangi kenikmatan dengan menggunakan semua jenis kartu kredit MNC Bank di restoran atau kafe favorit. Hingga 15 September 2017, sambangi saja Maxley Coffee (berlaku untuk makanan dan minuman), 3 Monkeys (makanan dan minuman), serta Han Gang Garden (makanan).

Buat Anda yang ingin menikmati libur Lebaran di Bali, pangkas biaya akomodasi hingga 20 persen di berbagai hotel dan resort favorit dengan menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Manjakan diri Anda di The Spa, The Samata Sanur, The Santai Umalas, The Mangrove Spa, dan Ize Seminyak. Promo ini berlangsung hingga 20 Desember 2017.

Nah, tunggu apa lagi? Ajukan kartu kredit MNC Bank sekarang dan install aplikasi punyakartu untuk mendapatkan info promo dari berbagai merchant pilihan, melakukan pengajuan cicilan ringan dan fitur-fitur lain yang #bikinmudah transaksi kartu kredit MNC Bank. Aplikasi punyakartu bisa diunduh di Google Playstore dan Apple store

Pastikan Anda semakin hemat dengan aplikasi punyakartu dan kartu kredit MNC Bank.

Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin.