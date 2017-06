JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengatakan, akan segera koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahtjo Kumolo menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakuan terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari.

"Kami akan informasikan ke Mendagri," ujar Laode, di Kompleks Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).

Laode mengatakan, untuk detil dari hasil OTT di Bengkulu akan dijelasakan dalam konferensi pers. "‎Tapi detailnya tunggu konpers," kata Laode.

Berdasarkan informasi dihimpun, sebanyak lima orang yang dikabarkan telah diamankan KPK tersebut akan diboyong ke Jakarta pada malam nanti.

"‎Saya belum tahu berapa orang yang diamankan, mereka nanti malam baru sampai ke Jakarta, jadi belum tahu persis," ujar Laode.

Laode masih enggan merinci kasus dan sejumlah barang bukti yang telah diamankan dalam OTT di Bengkulu itu. Kendati demikian, ‎penyidik akan memeriksa lima orang yang diamankan selama 1 X 24 jam.

‎"Detailnya kita belum tahu, nanti detailnya, malam-malam eksposenya karena mereka sedang on the way," pungkas Laode.