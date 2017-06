Cara Menghilangkan Stres saat Mudik ala Rifat Sungkar

JAKARTA - Waktu tempuh perjalanan saat mudik bisa membengkak 100 persen lebih. Jika di hari lain perjalanan ditempuh dalam 10 jam, makan di musim mudik bisa mencapai 20 jam lebih. Bahkan ada yang mencapai tiga kali lipat. Penyebab utamanya adalah kemacetan di perjalanan.

Dalam kondisi seperti itu, pemudik bisa saja mengalami stres atau tertekan. Bagi pengemudi kondisi ini bisa meningkatkan emosi yang pada akhirnya akan membuat gaya berkendara menjadi agresif. Jika sudah menjadi pengemudi agresif, bahaya bisa saja menanti.

Pereli senior yang juga pemerhati safety driving, Rifat Sungkar, menjelaskan, setiap pemudik harus bisa menghibur diri sendiri untuk mengurangi tingkat stres dalam perjalanan.

"Waiting time dalam mobil kan luar biasa lamanya. Nah di waiting time yang luar biasa lamanya itu kan level of stress-nya meningkat. Di sini kita punya kebiasaan masing-masing, entertaint your self. Silakan, Anda suka baca atau yang lainnya. Jadi Anda harus bisa menghubur diri sendiri dengan level yang lebih dari biasanya," jelas pemilik Rifat Drive Labs itu.

Dengan begitu, lanjut dia, perjalanan mudik yang penuh tekanan karena macet akan berubah menjadi menyenangkan. Selain itu pemudik bisa keluar dari tekanan waktu.

"Level of stress akan jauh lebih rendah. Nah ketika level of stress rendah, Anda tidak akan merasa tertekan dengan waktu," ucapnya.

Ia juga menekankan pemilihan waktu untuk berangkat mudik. Usahakan untuk tidak memilih waktu yang sudah diprediksi bakal terjadi puncak arus mudik. Hal ini untuk menghindari kekecewaan jika pemudik tidak bisa sampai ke tujuan dalam waktu yang sudah ditentukan.

"Misalnya, ‘Saya mau berangkat tiga hari sebelum Lebaran’, itu gambling. Anda berharap sampai (sesuai waktu), kalau enggak kecewa sekali. Karena itu perlu dipikirkan juga memilih waktu yang tepat untuk mudik," imbuhnya.

Untuk menentukan kapan waktu yang tepat, pemudik bisa mencari informasi mengenai prediksi puncak arus mudik. Dari situ bisa ditentukan waktu memulai perjalanan, sebelum atau sesudahnya.

Menurut Rifat, kasus kepadatan luar biasa di pintu tol Brebes, Jawa Tengah, pada tahun lalu atau dikenal dengan peristiwa Brebes Exit (Brexit) hingga menimbulkan korban jiwa harus menjadi pelajaran bagi para pemudik sehingga lebih bijaksana dalam menentukan waktu perjalanan.

"Dari pengalaman tahun lalu yang macetnya luar biasa seperti itu, sekarang kita harus lebih bijaksana. Journey plan harus lebih matang dari yang sudah ada. Kalau enggak, Anda tidak belajar dari pengalaman kemarin," pungkasnya.