Baru Meluncur, Puluhan KTM 250 dan 390 Duke Sudah Dipesan

JAKARTA - Memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK), di JIEXpo, Jakarta Pusat, PT Penta Jaya Laju Motor (PJLM) agen pemegang merek sepeda motor KTM di bawah 400 cc meluncurkan 250 dan 390 Duke terbaru. Kedatangan kedua motor bergaya sporty itu langsung mendapat sambutan positif dari pelanggan. Tercatat sudah puluhan motor dipesan sejak pertama kali meluncur pada 8 Juni 2017.

"KTM 390 Duke itu kita sudah terima pesanan ada 25 unit sejak kita launching. Kalau yang 250 Duke itu ada 75 unit," ujar Presiden Direktur PJLM, Kristianto Gunadi, kepada Okezone.

Selama pameran, PJLM telah menetapkan target yaitu sekira 35 sampai 40 unit untuk 390 Duke, sedangkan untuk 250 Duke sekira 200 sampai 250 unit. Melihat total unit yang sudah dipesan selama kurang lebih dua minggu pameran, Kristianto percaya bahwa targetnya akan tercapai.

"Saya rasa masih akan nambah ya, kalau di JFK itu kan punya kebiasaan membeli pada hari-hari terakhir. Biasanya datang tidak sekali atau dua kali, mereka (calon pembeli) akan terlebih dulu melakukan konfirmasi dengan keluarga dan lainnya sehingga mereka beli di akhir pameran. Yang pasti kami optimis bisa tercapai," terang Kristianto.

Kedua model dibawa dalam bentuk utuh atau completely build up (CBU) dari India. Dijadwalkan 250 dan 390 Duke terbaru akan mulai dikirim ke pelanggan pada Agustus.

Dibanderol dengan harga Rp99,9 juta on the road Jakarta, KTM 390 Duke terbaru menggunakan fitur ride by wire dengan throttle lebih responsif dan pengiriman kontrol power lebih baik. Lampu utama dihiasi oleh LED di bagian samping. Ada 20 LED di dalamnya sehingga menghasilkan iluminasi dan visibility lebih baik serta konsumsi listrik yang rendah. Sementara itu desain lampu mengacu pada Duke 1.290.

Tampilan dari spidometer sudah mengadopsi thin film transistor (TFT). Ada juga fitur my ride yang bisa menghubungkan telefon genggam ke spidometer melalui bluetooth.

Sumber tenaganya berasal dari mesin 373 cc yang mampu mengeluarkan tenaga 43,5 ps dan torsi 36 nm.

Sementara itu KTM 250 Duke dibanderol Rp45,9 juta on the road Jakarta. Motor ini juga memiliki tenaga yang tidak kalah sangarnya dengan kakaknya Duke 390. Mesinnya berkapasitas 250 cc bertenaga 30 ps dan torsi puncak 24 nm. (san)