NAGREG - Pada H-4 Lebaran mulai terjadi peningkatan kendaraan yang masuk ke jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, menuju Jawa Tengah. Jajaran kepolisian dari Polda Jawa Barat sempat berlakukan sistem satu arah, untuk mengurai kemacetan di daerah tersebut.

Berdasarkan pengamatan Okezone di lokasi Rabu (21/6/2017), one way hanya diberlakukan sekira tiga puluh menit. Namun, kini jalan itu sudah kembali dibuka normal dan lalu lintas pun sudah terlihat lancar seperti semula.

Nampak kendaraaan dari Jakarta sudah mulai memadati jalur selatan untuk pulang ke kampung halaman. Informasi dari pihak kepolisian, kendaraan roda empat dari arah Cileunyi menuju Nagreg ada 40 mobil per menit. Sementara untuk roda dua sebanyak 60 motor per menit.

Kodirlantas Polda Jawa Barat AKBP Faizal mengatakan, pihaknya sengaja berlakukan sistem satu arah, untuk melancarkan arus lalu lintas yang mengalami kepadatan yang sudah mencapai Pos Polisi Nagreg.

"Kita sengaja lakukan one way, karena kemacetan sudah mencapai pos polisi Nagreg. Waktu untuk melakukan one way bisa satu jam, 45 menit dan setengah jam seperti tadi," ujarnya kepada Okezone di Pos Pelayanan Terpadu, Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Ia menambahkan, tak menutup kemungkinan nanti malam pihaknya akan kembali melakukan hal serupa. Sebab, kata dia, ia memprediksi pemudik akan mulai berdatangan pada malam nanti.

"Kami lihat ada kemungkinan, pemudik akan datang malam nanti," pungkasnya.