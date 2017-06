JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut Hary Tanoesoedibjo tersangka kasus SMS, padahal masih saksi. Koordinator Tim Advokasi Jokowi-Jusuf Kalla, Syamsuddin Rajab menilai, perbuatan Prasetyo melanggar petunjuk umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk jaksa dalam menangani perkara atau UN guidelines on the role of prosecutors.

Syamsuddin Rajab mengatakan, ‎aturan dari PBB itu menyatakan bahwa seorang jaksa harus bersikap imparsial dan menghindari diskrimanasi politik, sosial, agama, ras, budaya seksual dan jenis diskriminasi lainnya.

"Ini yang dilanggar Jaksa Agung HM Prasetyo. Ini aturan internasional yang mengatur mengenai acuan jaksa dan Indonesia salah satu yang menggunakan aturan PBB itu," kata Syamsuddin saat berbincang-bincang dengan Okezone, Kamis (22/6/2017).

‎Syamsuddin menjelaskan, bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo tidak boleh mengomentari suatu perkara apapun yang sedang dilakukan penyelidikan oleh kepolisian.

"‎Dalam penanganan perkara itu tidak boleh aparat penegak hukum memberi komentar atau penilaian terhadap perkara yang sedang di tangani. Baik yang ditangani di institusinya maupun instuti lain. Jadi tidak boleh sampai menilai apalagi ditangani lembaga penegak hukum lain," terangnya.