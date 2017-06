ALJIR – Seorang ayah asal Aljazair yang dengan sengaja menggantung anak balitanya di jendela lantai 15 demi mendapatkan 'like' di Facebook akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Sebelumnya, foto mengerikan milik pria yang tak disebutkan namanya tersebut menjadi viral dan menuai kecaman dari masyarakat luas.



Sebagaimana dinukil dari The Star, Kamis (22/6/2017), pria itu meminta 'like' dari para netizen sembari mengeluarkan ancaman. "Berikan aku 1.000 like atau aku akan menjatuhkannya," tulis status pria tersebut.

Pria tersebut ditahan Otoritas berwenang pada Minggu 18 Juni 2017 di rumahnya atas tuduhan membahayakan nyawa orang lain. Kepada polisi pria tersebut berdalih bahwa terdapat sebuah balkon dan pembatas aman di luar jendela rumahnya yang memang tidak tertangkap dalam jepretan.

Ia juga mengaku semua yang dilakukannya itu hanya dimaksudkan untuk bercanda. Namun, polisi tidak menggubris alasan pria tersebut karena telah menemukan bukti yang cukup dan tetap menangkapnya guna disidangkan.

