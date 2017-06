Bagi Anda yang terlewatkan menyimak berita hot Okezone, Jumat (23/6/2017) kemarin, tidak usah khawatir. Berikut berita terpopuler.

1. Obama Dijadwalkan Tiba di Bali Sore Ini, Bandara Ngurah Rai Tak Ditutup

Operasional Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, tetap akan berjalan normal tanpa penutupan sementara menjelang kedatangan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan keluarga di Pulau Dewata, sore nanti.

Komandan Pangkalan Udara Ngurah Rai, Kolonel Penerbang Wayan Superman di sela apel kesiapan pengamanan Barack Obama di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, mengatakan meski pihaknya memberikan skala prioritas penerbangan, namun tidak ada penutupan sementara lalu lintas bandara seperti layaknya standar penyambutan orang penting atau VVIP.

2. Kepincut James Rodriguez, Milan Tawarkan Rp593 Miliar kepada Madrid

Pergerakan AC Milan dalam memburu pemain anyar di bursa transfer musim panas 2017 nampaknya belum akan berhenti. Padahal sejauh ini, Milan sudah sukses memboyong empat pemain anyar ke dalam skuadnya.

Keempat pemain tersebut adalah Mateo Musacchio, Frank Kessie, Ricardo Rodriguez, dan Andre Silva. Kini dalam beberapa hari terakhir, tersiar kabar bahwa gelandang serang milik Real Madrid, James Rodriguez, masuk dalam daftar incaran Milan.

3. Komisi III soal SMS Hary Tanoe: Kami Sudah Pelajari, Tidak Ada Unsur Ancaman

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menegaskan, pesan singkat atau SMS yang dikirimkan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada Kasubdit Penyidikan Jampidsus Kejagung Yulianto sama sekali tidak ada unsur ancaman.

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra itu, SMS Hary Tanoe tersebut hanyalah suatu deklarasi bahwa Hary Tanoe memiliki partai politik yang ke depannya akan membersihkan oknum-oknum penegak hukum yang bertindak tak benar dalam menegakkan hukum.

4. 4 Perempuan Termulia di Dunia Sepanjang Sejarah, Siapa Saja Mereka?

Kiprah kaum wanita dalam sejarah peradaban dunia tak dapat disepelekan. Rasulullah SAW sendiri mengakui komitmen mereka dalam memperjuangkan kebenaran. Pantang menyerah menghadapi setiap tantangan.

Tercatat empat wanita yang mendapat gelar perempuan termulia di dunia oleh baginda Rasul. Siapa sajakah mereka? Nabi Muhammad SAW bersabda: “Perempuan termulia di dunia ada empat, yaitu Maryam binti ‘Imran, Aasiyah istri Fir’aun, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad.”

5. Dovizioso Enggan Pikirkan Juara Dunia MotoGP

Rider andalan Ducati Corse, Andrea Dovizioso bersikap down to earth jelang lanjutan MotoGP 2017 yang akan dihelat di Sirkuit Assen, Belanda akhir pekan ini. The Little Dragon enggan sesumbar terkait peluangya jadi juara dunia musim ini, namun mengaku fokus untuk bisa meraih kemenangan ketiganya secara beruntun di MotoGP 2017.

Dovi kini bercokol di peringkat dua klasemen sementara rider MotoGP 2017 dengan torhan 104 poin, hanya berselisih tujuh poin dari rising star Movistar Yamaha, Maverick Vinales yang ada di puncak.

