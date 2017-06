LONDON – Kebakaran Grenfell mengubah segalanya. Demikian kata Dewan Camden di London, Georgia Gould. Sebelumnya dikatakan penyebab kebakaran besar yang menewaskan lebih dari 79 orang tersebut bermula dari sebuah kulkas yang rusak. Namun penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa kelongsong (bumbungan untuk menyimpan atau melindungi sesuatu) dan penyekat bangunan juga gagal dalam pengujian keselamatan.

Pihak berwenang menduga bahwa kelongsong yang buruk tersebut juga membantu penyebaran api semakin cepat. Dewan Camden adalah pihak pertama yang mengusulkan ditiadakannya kelongsong pada bangunan yang dianggap tidak aman. Dewan ini juga menuding kontraktor bahan mudah terbakar yang di bawah standard.

“Kami sadar bahwa ini membuat semua orang yang terdampak merasa tertekan, tetapi kami perlu melakukan segala cara untuk menjaga agar penduduk tetap aman,” tegasnya, seperti disunting dari Russia Today, Sabtu (24/6/2017).

Updated to now include London Fire Brigade statement about why tonight's evacuations are taking place: https://t.co/ViKzCC6pee— Camden Council (@camdentalking) June 23, 2017