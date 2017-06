NEW YORK – Seorang gadis remaja terjatuh setinggi 8 meter (m) dari wahana gondola Sky Ride di Six Flags Amusement Park di Danau George, New York, Amerika Serikat (AS). Orang-orang yang melihat insiden tersebut berusaha menangkapnya agar tidak mengalami luka parah.

Remaja berusia 14 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat setelah terjatuh dari gondola. Beruntung, gadis yang tidak diketahui namanya itu tidak mengalami luka serius dan berada dalam kondisi yang stabil.

Diwartakan Sky News, Senin (26/6/2017), gadis asal Delaware itu bersama seorang anak kecil di dalam wahana gondola dengan kapasitas dua orang saat kejadian. Wahana gondola tersebut sengaja dihentikan oleh operator karena mendapat laporan seseorang mengalami kesulitan.

Setelah terjatuh dari gondola, gadis remaja tersebut sempat tersangkut di sebatang pohon. Menyaksikan adegan tersebut, karyawan taman hiburan dan sejumlah orang berkumpul di bawah dengan maksud bersiap menangkap gadis tersebut.

Gadis remaja itu sempat mendapatkan perawatan oleh staf taman hiburan sebelum dilarikan ke rumah sakit setempat dengan ambulans. Ia dibawa dengan menggunakan helikopter ambulans ke Albany Medical Centre, sekira 88 kilometer (km) dari tempat kejadian.

Seorang pria berusia 47 tahun juga dirawat di rumah sakit terdekat karena mengalami sakit punggung saat berupaya menyelamatkan gadis remaja tersebut. Sementara itu, wahana gondola tersebut ditutup untuk pemeriksaan keamanan. Namun, pihak taman hiburan mengatakan wahana berfungsi dengan normal.

“Nampaknya tidak ada malfungsi pada wahana, tetapi kami menutup wahana hingga peninjauan ulang secara menyeluruh selesai,” bunyi pernyataan resmi taman hiburan tersebut.