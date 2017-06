Ketangguhan Mesin Twin Turbo V8 Milik Ferrari Diakui Dunia

MARANELLO - Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, mesin milik Ferrari mendapat penghargaan tertinggi di ajang International Engine of the Year. Kali ini mesin Twin Turbo V8 yang dapat ditemukan di beberapa produk rancangan Ferrari seperti 488 GTB dan 488 Spider. Selain itu, ada pula dalam bentuk yang sedikit lebih kecil yang terdapat di California T dan GTC4 Lusso T.

Selain meraih gelar Best New Engine, mesin V8 Ferarri juga mendapat penghargaan Performance Engine kategori mesin berkapasitas 3-4 liter. Tidak cuma itu, mesin Ferrari 6,3 liter V12 yang terdapat di F12 juga berhasil memperoleh penghargaan dalam kategori mesin di atas 4 liter. Tahun lalu, Ferrari juga memperoleh penghargaan yang sama.

"Ini kali kedua dalam sejarah International Engine of the Year bahwa mesin dengan kinerja yang kuat telah meraih penghargaan secara berturut-turut dalam dua tahun. Selain itu memenangkan gelar International Engine of the Year paling didambakan. Ferrari V8 adalah tentang tenaga, ketepatan, daya tahan, dan suaranya yang luar biasa," kata pendiri Engine of the Year Awards, Tony Robinson.

Selain Ferrari, ada juga beberapa pabrikan yang memperoleh penghargaan dari International Engine of the Year yang sudah diadakan sejak 1999 itu. Tahun ini, Honda meraih penghargaan Best New Engine untuk mesin V6 3,5 liter hybrid yang disematkan di NSX. Tesla meraih penghargaan dari kategori Green Engine and Electric Powertrain.

Sementara itu dari kelas khusus yaitu mesin berkapasitas kecil diraih oleh lima mobil. Di antaranya Ford dengan mesin 999 cc turbocharged inline three (Subkategori 1 liter), PSA 1,2 liter turbo triple (1-1,4 liter), BMW i8 1.5 (1,4-1,8 liter), Porsche 718 2 liter (1,8 2 liter), Audi 2,5 liter turbo (2-2,5 liter), dan Porsche 911 3 iter turbo (2,5-3 liter). (san)