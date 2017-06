KTM 390 Duke untuk Indonesia Sudah Ganti Software

JAKARTA - Baru-baru ini KTM Eropa mengeluarkan pernyataan recall (penarikan) terhadap 390 Duke karena ditemukan masalah pada lampu depan. Hal itu didapat setelah KTM melakukan uji ketahanan. Recall dilakukan untuk memastikan bahwa semua unit sepeda motor KTM 390 Duke yang telah terjual aman dan siap untuk digunakan.

Terkait recall, presiden direktur KTM Penta Jaya Laju Motor, Kristianto Gunadi, memastikan bahwa KTM 390 Duke yang akan masuk pasar Indonesia aman dan bebas dari masalah.

"Lampu depan yang mati mendadak ini sudah ditangani dengan baik di Eropa dengan upgrade software yang dipastikan kinerja dan keamanannya oleh diagnostic tool. KTM 390 Duke untuk pasar Indonesia, sudah menggunakan software yang sudah di-update tersebut. Sehingga tidak akan terjadi masalah seperti yang dialami di KTM 390 Duke batch awal yang telah dipasarkan di Eropa," kata Kristianto dalam keterangan resminya.

Sebelumnya diketahui bahwa lampu depan KTM 390 Duke bisa redup seketika. Hal itu tentunya berbahaya bagi pengendara motor apalagi saat malam hari dan ingin melewati jalan berkelok. KTM 390 Duke sendiri baru meluncur belum lama ini di ajang Jakarta Fair Kemayoran, di Jakarta Pusat.

Untuk pasar Indonesia sendiri KTM 390 Duke akan datang sekira Agustus 2017. Sehingga dapat dipastikan model sudah menjalani pemeriksaan sekaligus perbaikan bila ada masalah.

KTM 390 Duke memiliki lampu utama dihiasi oleh LED di bagian samping. Ada 20 LED di dalamnya sehingga menghasilkan iluminasi dan visibility.

Dibanderol dengan harga Rp99,9 juta on the road Jakarta, 390 Duke menggunakan fitur ride by wire dengan throttle lebih responsif dan pengiriman kontrol power lebih baik.

Tampilan dari spidometer sudah mengadopsi thin film transistor (TFT). Ada juga fitur my ride yang bisa menghubungkan telefon genggam ke spidometer melalui bluetooth.

Perangkat baru lainnya yaitu split trellis frame yang diklaim bisa mengurangi berat motor, rem cakram berukuran 320 mm atau lebih besar 20 milimeter dibandingkan sebelumnya, tangki mampu menampung bensin 13,5 liter, dan spion lebih besar.

Sumber tenaganya berasal dari mesin 373 cc yang mampu mengeluarkan tenaga 43,5 ps dan torsi 36 nm. (san)