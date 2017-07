JAKARTA – Maling selalu punya cara untuk menjalankan niatnya. Meskipun pagar rumah sudah dikunci rapat, mereka selalu punya cara untuk membuka atau memanjatnya.

Namun begitu, tidak semua upaya maling selalu membuahkan hasil. Beberapa maling yang mungkin kurang pengalaman atau kurang beruntung sehingga tujuannya tak terlaksana.

Berikut ini Okezone merangkum lima video kocak pencurian yang gagal terlaksana. Alasannya macam-macam.

1. Motor Nyangkut di Pagar

Insiden ini terjadi pada 11 Oktober 2013 sore. Rumah berpagar hitam yang terkunci kedatangan pria aneh. Pasalnya, setiba di pintu, pria yang masih mengenakan helm itu tidak langsung masuk atau mengetuk. Dia berjongkok dulu di samping gerbang, seperti mengamati.

Sumber: Youtube/For You To Know

Setelah aman, dia masuk dengan membuka engsel pintu. Badannya yang kecil lolos dengan mudah. Ia pun dengan santai membawa motor itu keluar. Pas melewati gerbang, motor taks bisa dibawa keluar lantaran menyangkut pagar. Berkali-kali dia mencoba melebarkan pintu keluar, tetapi tak berhasil.

Pemilik rumah tak lama datang, pelaku makin panik. Sebelum dikemplang sapu, pelaku kabur meninggalkan motor malang itu tersangkut di gerbang. Lucunya lagi, temannya yang membawa motor bukannya langsung tancap gas, malah ikut panik dengan turun dari motor dan mendorongnya.