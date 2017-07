JAKARTA - Sebagai seorang Novel Baswedan tampaknya memang harus siap menanggung beban dan risiko. Apalagi, Novel merupakan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sering membongkar skandal korupsi besar, lengkap dengan para tokoh atau pejabat negara.

Hingga saat ini, dalam jangka waktu hampir tiga bulan Kasatgas kasus korupsi e-KTP itu masih menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Singapura untuk menyembuhkan kedua matanya yang disiram air keras oleh orang tak dikenal.

Bahkan, saat Hari Lebaran 2017 lalu, Novel harus puas merayakannya di RS Singapura. Istri beserta anak tercintanya pun harus terbang ke negara tetangga itu. "Ya Istri dan anak-anaknya lebaran di sana," kata Kakak Novel Baswedan, Taufik Baswedan saat berbincang dengan Okezone, Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Taufik yang juga ikut berlebaran dengan Novel di RS Singapura, sedikit memberi gambaran mengenai kesederhaan perayaan Lebaran, Novel Baswedan beserta keluarga di RS Singapura. Saat merayakan hari kemenangan, Novel masih sempat menyempatkan diri untuk melaksanakan salat Idul Fitri atau Id. Padahal kondisi fisiknya masih kurang fit dan kedua matanya masih dalam perawatan.

"Ya memang tak bisa ke mana-mana. Tetapi pagi saja keluar sebentar untuk Salat Id di Masjid terdekat," tutur Taufik.

Meskipun di RS, Novel tetap menjalani Lebaran beserta keluarga kecil dengan penuh senyuman. Ia bahkan mengenakan seragam biru khas pasien Rumah Sakit.

Taufik memberitahukan bahwa hingga saat ini, mata kiri Novel masih mengalami kerusakan yang cukup parah akibat teror yang sampai saat ini belum mampu diungkap oleh pihak kepolisian. Malah, dalam waktu dekat Novel juga akan kembali menjalani operasi. Sebegitu menderitanya menjadi orang yang kerap berperang melawan korupsi layaknya Novel Baswedan.

"Waktunya belum tahu, karena nunggu mata kanannya sembuh dulu," ucap Taufik mengakhiri cerita momen Lebaran bersama Novel Baswedan.