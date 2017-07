JAKARTA - Mahasiswa Indonesia kembali meraih prestasi di ajang internasional. Kali ini penghargaan itu diraih oleh Mohammad Lutfi Ramadhan, seorang mahasiswa Magister Teknik (S2) di Departemen Teknik Mesin, Universitas Indonesia (UI).

Baru-baru ini Lutfi terpilih menerima penghargaan Sheldon Tieszen Student Award di Kota Lund, Swedia. Ia terpilih dari 41 kandidat lain dari belahan dunia dan menerima plakat pada upacara khusus di simposium internasional The 12th International Symposium on Fire Safety Science.

Melansir dari laman UI, Kamis (13/7/2017), penghargaan tersebut diterima Lutfi atas penulisan artikel ilmiah mengenai karakteristik pembakaran gambut di Indonesia serta perhitungan kebutuhan air untuk pemadaman.

Artikel ini dianggap tim juri memberikan kontribusi signifikan dalam ilmu keselamatan kebakaran. Selain Lutfi, makalah tersebut juga ditulis oleh Fahri Ali Imran, Pither Palamba, dan Dr. Engkos Ahmad Kosasih.

Makalah yang bertajuk asli "Experimental study of the effect of water spray on the spread of smoldering in Indonesian peat fires" itu memakan waktu penelitian di Laboraturium Termodinamika Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik UI.

Sementara penghargaan Sheldon Tieszen Student Award ini sendiri merupakan penghargaan yang diberikan oleh The International Forum of Fire Safety Directors. Yakni sebuah organisasi riset tentang kebakaran di seluruh dunia.